SON DAKİKA | 1 Haziran'dan sonra ne olacak ve hangi yasaklar kalkacak? Koronavirüste maskesiz hayat ve normalleşme için yeni plan!

BAKAN KOCA DUYURDU: BUGÜN AŞILAMALARI BAŞLIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

Dünyanın en hızlı kampanyalarından birini yürüttük. Aşı üretmeyen ülkeler içinde en çok aşı programını en kısa sürede yürüttük. Tüm girişimlere rağmen aramızdaki anlaşma ve iyi ilişkilerle devamı için karşılıklı gayret gösterdik.

Salgının en can alıcı olduğu dönemde ülkemiz tüm aşı adaylarının Faz-3 çalışmalarının ülkemizde yönetilmesi için gayret göstermiştir. İnaktif aşıyı ülkemize getirmek için 100 milyon doz anlaşma yapmıştık. 30 milyon doz aşıyı da alıp uyguladık.