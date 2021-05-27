SON DAKİKA: 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Tam açılma olacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitecek?
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Son dakika haberleri... Tam açılma ne zaman başlayacak? Kademeli normalleşme ne zaman bitecek? Kabine toplantısından hangi kararların çıkması bekleniyor? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı öncesi Ankara'dan canlı yayınla son dakika haberleri...