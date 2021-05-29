AK Partili kadın vekillerden FETÖ'cü Elif Şafak'ın sözlerine sert tepki! "Bizim için yok hükmündedir"

Avrupa Konseyi'ne mektup gönderen AK Parti kadın milletvekilleri SABAH gazetesine açıklamada bulundu.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul milletvekili Belma Satır:

Elif Şafak'ın söylediklerini şiddetle reddediyorum. Hem kendi cinsine hem de kendi varlık sebebi olan ülkesine ,milletine ,toprağına yabancı olan bir kadın olduğu için Türkiye'nin gerçeklerinden malesef bihaber. Biz birçok batı ülkesinden önce 1934 yılında seçme seçilme hakkını elde etmiş bir devletin kadınlarıyız. Kurucusu ve Milletvekili olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temel düsturu Demokratikleşme ve zenginleşmedir . Kadınlar için bu amaçla icraatlar yapılmıştır. Kadına yönelik şiddet,ayrımcılık ,insan hakları ihlali ve bunun gibi tüm konularda sıfır tolerans gösterdiğimiz yasal mevzuatlar ve uygulama örnekleri ile aşikardır. İktidarımız döneminde kadının toplumsal statüsünün artması için etkin çalışmalar yapılmıştır. Eğitimde, sosyal hayatta, kültürde, iş dünyasında, uluslararası arenada, bilimsel çalışmalarda, spor dünyasında kadınların başrollerde olması için önce kız çocuklarına ve kadınlara yatırım yaptık sonra da başarıları ile iftihar ettik. Dünya literatürünü veya arama motorlarına baksa bunları görebilecek Elif Şafak ve benzerleri kendi özgüven eksikliğini ve komplekslerini bizi (aklınca )aşağılayarak kapatmak istemiş.Ancak bilmeli ki ; bizim icraatlarımıza O'nun hayalleri bile yetişemez ! Aslında hayal kurmak dahi sağlıklı bireyler için olabilecek blr haldir.







AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya milletvekili Leyla Şahin Usta:

Başta Elif Şafak olmak üzere oradaki konuşmacıların,Türkiye'deki kadınlarımızın başarılarından bihaber görüyoruz. Kamusal alanda kadınların Hakları için mücadele veren bir kişi olarak bu haksız ithamları kabul etmiyoruz. Başta başörtüsü olmak üzere kadınlara yönelik kamusal alanda birçok yasak AK Parti olarak bizim dönemimizde kaldırıldı. Sadece AK Parti'yi kötülemek için yaparken Türkiye'yi kötülediklerinin farkında değil. Türkiye'de çok sayıda kadın akademisyen var, birçok sektörde çalışan kadınlarımız var.

Elif Şafak'ın biraz Türkiye'yi yakından görmesi, Bilgi almasını tavsiye ediyoruz.





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