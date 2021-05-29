Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Eski CHP'liden zehir zemberek sözler: Ölümü gösterip sıtmaya razı edecek...

'MERDİVENE TERS BİNEN ADAM 1 TRİLYON DOLARLIK BÜTÇEYİ YÖNETEMEZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşük profili olduğunu ifade ederek sözlerini sertleştiren Sapan şöyle konuştu:

Adaylık söylemleri tabanı konsolide etmek ile alakalı. Yani merdivene ters binen birinden 1 trilyon bütçeyi yönetmesini bekleyemezsiniz. Kılıçdaroğlu bu parayı yönetebilir mi? Kesinlikle yönetemez. Zaten partiyi bile yönetemiyor. Önüne geleni ihraç ediyor. Türkiye gibi süper güç olma yönünde epey mesafe kat etmiş bir ülkenin Cumhurbaşkanı olabilecek bir potansiyeli yok. Kılıçdaroğlu'nun kendisi de bunu biliyor.

'ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI EDECEK'

'Esas akıllardaki adayı ön plana çıkarmak için önce kendisine 'hayır denmesini bekliyor.' diyen Sapan, "Önce çıkıyor, 'Ben aday olacağım' diyor, sonra başkalarına söyletiyor. Tabana bunu yayıyor. Sonra taban 'Eyvah Kılıçdaroğlu aday oluyor' diyecek. 'Hadi karşı çıkalım' denilecek. Ölümü gösterip sıtmaya razı edecek. Kılıçdaroğlu aday olamaz, mümkün değil." dedi.

'TAYYİP ERDOĞAN'IN KARŞISINDA BU İSİMLERİN HİÇBİRİ KAZANAMAZ'

Sapan, CHP'nin her seçimde başka adayları tercih etmesi, kendi içinden isimlere şans vermeyi en son çare olarak düşünmesine de sitem etti.

Sapan, Babacan, Gül ve Akşener isimlerinin hiçbirinin kazanma ihtimali olmadığını belirterek şu sözleri kullandı:

Atatürkçü, Cumhuriyetçi, CHP'nin kendi ilkelerine sadık bir aday partinin içinde yok mu? Bugünkü yeni CHP diyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi demek istemiyorum. Yeni CHP'de bu profil ve ilkelerde insan sayısı çok az. MYK gibi yönetim alanlarında profildeki insanlar yok demeyeyim ama, uzaklaştırıldılar. Sözüm ona İYİ Parti'den HDP'den ne kadar parti varsa oy alabilecek bir aday üzerinde uzlaşmaya çalışacağını düşünüyorum. Bu Meral Akşener de olur, Ali Babacan da olur, bir başkası da olur. Hangi adayı çıkarırlarsa çıkarsınlar, ister Akşener, ister Babacan, ister, Abdullah Gül olsun. Gül zaten parti tabanında sürklase olur. Bu konjonktürde kimi koyarsa koysun kaybeder. Bugün Tayyip Erdoğan'ın karşısında bu mevcut isimlerin hiçbiri kazanamaz.