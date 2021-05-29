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Giriş Tarihi: 29.5.2021 09:36 Son Güncelleme: 29.5.2021 09:37

Valisi'nden paylaşımı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İstanbul Valisi'nden İstanbul Fethi paylaşımı

Valisi , İstanbul'un Fethi'nin 568. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fethi'nin 568. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, İnsanlığa adalet ve huzur çağının kapılarını açan Feth-i Mübîn'in, 568. yıl dönümü kutlu olsun. Kutlu Fethin Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onun muzaffer askerlerini rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum" dedi.

Yerlikaya, tweetin yanı sıra bir de önemli açıklamalarda bulunduğu bir video paylaştı.

İşte o video;

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İstanbul Fethi paylaşımı

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İstanbul Valisi'nden İstanbul Fethi paylaşımı
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