Video Haber İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İstanbul Fethi paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İstanbul Fethi paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İstanbul Fethi paylaşımı
29.05.2021 | 09:29

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fethi'nin 568. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fethi'nin 568. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, İnsanlığa adalet ve huzur çağının kapılarını açan Feth-i Mübîn'in, 568. yıl dönümü kutlu olsun. Kutlu Fethin Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onun muzaffer askerlerini rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum" dedi.

Yerlikaya, tweetin yanı sıra bir de önemli açıklamalarda bulunduğu bir video paylaştı.

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