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Giriş Tarihi: 29.5.2021 20:17 Son Güncelleme: 29.5.2021 20:26

İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü, simge mekanlarda özel görsel etkinliklerle kutlanacak

İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü, simge mekanlarda özel görsel etkinliklerle kutlanacak

, İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında semalarında ve 'nde bir dizi görsel etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Etkinlik, İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı olarak saat 21:00'den itibaren izlenebilecek.

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kapsamında Ayasofya semalarında ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya semalarında ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenlenecek.

Etkinlik, İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı olarak saat 21:00'den itibaren izlenebilecek." ifadelerine yer verildi.

Ayasofya Camii semalarında ve Galata Kulesi'nde 'fetih' şöleni | Video

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İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü, simge mekanlarda özel görsel etkinliklerle kutlanacak
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