Video Haber Ayasofya Camii semalarında ve Galata Kulesi'nde 'fetih' şöleni | Video

Ayasofya Camii semalarında ve Galata Kulesi'nde 'fetih' şöleni | Video

Ayasofya Camii semalarında ve Galata Kulesi'nde 'fetih' şöleni | Video
29.05.2021 | 20:11

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya semalarında ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Etkinlik, İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı olarak saat 21:00'den itibaren izlenebilecek.

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