3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemeleri başvuruları alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek sefer olmak üzere pandemiden etkilenen esnaf ve sanatkarlara 3 bin TL ile ve 5 bin TL olmak üzere hibe desteği yapılacağını açıklamıştı. Ticaret Bakanlığı, hibe desteği başvuru tarihleri hakkında bilgi verirken destek ödemesi başvuruların e-Devlet aracılığıyla yapıldığını bildirdi. Bu gelişmenin ardından 3000 TL - 5000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler ve kimlere verilecek sorularına yanıt aranmaya başlandı.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN SON?

Esnafa 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başladı. Başvurular bir ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak. Hibe desteği başvurusu 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'da bitecek.

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TC KİMLİK SIRALAMASI İE HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NEDİR?

Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği NACE kodları paylaşılarak destek paketinden kimlerin ve hangi esnaflar ile sanatkarların yararlanabileceği açıklanmıştı. Buna göre, hibe desteği ödemeleri T.C. kimlik no sıralamasına göre aşağıda yer alan tarihlerde yapılacak.

İşte, hibe desteği NACE kodları ve 5 bin TL - 3 bin TL esnafa destek ödemeleri başvuru ekranı ile şartları