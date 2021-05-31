İyi Partililer kurguladı, CHP’liler oynadı! 'Esnaf Tiyatrosu' kısa sürede deşifre oldu!

ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞSALAR DA BAŞARISIZ OLDULAR!

Esnaf her ne kadar 'bizimle çalışmıyorlar' dese de Millet İttifakı istediği algıyı oluşturdu. Sözcü Gazetesi de oynanan tiyatroyu servis etti. Türkiye'yi karalayan CHP'li haberde esnaf olarak gösterildi.

RİZE'DE DE ESNAF DARP EDİLMİŞTİ

Akşener ve ekibi daha önce de Rize'de provokasyonlar yapmış ve soru sormak isteyen esnaflar darp edilmişti.