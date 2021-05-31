Video Haber İyi Partililer kurguladı, CHP’liler oynadı! | Video

İyi Partililer kurguladı, CHP’liler oynadı! | Video

İyi Partililer kurguladı, CHP’liler oynadı! | Video
31.05.2021 | 19:27

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Hatay’da esnaf ziyaretinde deyim yerindeyse tiyatro oyunu sergilendi. İyi Partililer kurguladı, CHP’liler oynadı. Algı medyası ise tiyatroyu servis etti. İşte A Haber’in ortaya çıkardığı o olay…

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