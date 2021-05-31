İyi Partililer kurguladı, CHP’liler oynadı! | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Hatay’da esnaf ziyaretinde deyim yerindeyse tiyatro oyunu sergilendi. İyi Partililer kurguladı, CHP’liler oynadı. Algı medyası ise tiyatroyu servis etti. İşte A Haber’in ortaya çıkardığı o olay…