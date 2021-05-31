Rizeliler'e hakaret eden Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Geçtiğimiz 21 Mayıs'ta Can Ataklı'nın kendisinin sunduğu televizyon programında bir parti genel başkanının Rize ziyaretinde gerçekleşen hadiselerle ilgili haberi yorumlarken olay bölgesindeki şahıslar hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine Rizeli dernek ve federasyon üyeleri harekete geçerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR



Şikayetlerinde, Ataklı'nın tüm Rize halkını kapsayacak şekilde ağır hakaretler içeren, ayrıştırıcı ve tahrik edici beyanlarda bulunduğunun anlatıldığı suç duyurusunda, haber verme ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı belirtildi. Suç duyurusunda şüphelinin 'hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından cezalandırılması talep edildi.



BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Suç duyurusunun ardından adliye önünde basın açıklamasında bulunan Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı (RİDEVA) ve Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) başkanı Recep Albayrak "Can Ataklı 21 Mayıs tarihinde, bir televizyon kanalında yayınlanan programda, bir parti genel başkanının Rize'ye ziyaretinde gerçekleşen hadiselerle ilgili haberi yorumlarken önce olay bölgesinde şiddete hiç bulaşmadan sadece demokratik tepkilerini ortaya koyan şahıslar hakkında açıklamalarda bulunmuş, daha sonra ise tüm Rize halkını kapsayacak şekilde Rizeli vatandaşlarımıza yönelik ağır hakaretler içeren, ayrıştırıcı, aşağılıyıcı, tahrik edici ve tehdit edici bir üslupla beyanlarda bulunmuştur.

"HAKARETİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"



Tarihten bugüne devlet ve millet hizmetinde bulunmuş birçok devlet adamı, asker, halk kahramanı, Başbakanlar, TBMM Başkanları ve Cumhurbaşkanı yetiştirmiş, ülkemizin diğer tüm illeri gibi, her daim milli birlik ve bütünlüğü savunan insanların memleketi olan Rize'mize yapılan bu hakareti kabul etmemiz mümkün değildir." açıklamasında bulundu.