Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve vatandaşlara skandal tehditler

Can Ataklı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve vatandaşları tehdit ederek skandal ifadeler kullandı! Can Ataklı: 'Vatanımız seviyoruz, Erdoğanımızı yedirmeyiz, Netenyahu benzetmesi yapamazın' diyen bir sürü sersem adam sokaklarda.. Vazgeçin... Sonu çok kötü sokağa çıkamayacaksınız" diyerek tehdit etti.