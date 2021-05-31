Son dakika | Kafe ve restoranları umutlandıran gelişme: Yeme içme yerleri açılıyor mu?

AŞI UMUTLARIMIZI ARTIRDI

Türkiye genelinde 54 şubeli Coffeemania'nın Kurucusu Yakup Dabak, yeni tüm mağazalarında dönem için daha önce yaptıklarını gibi yeniden dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirdiklerini belirterek, "Stok kontrollerini yapıyoruz. Açılış izni verildiği takdirde hemen kapılarımızı açmaya hazırız" dedi. Sektörün çok ciddi yara aldığını anlatan Dabak, "Yeni dönemde cirolarımız yükselecek. Ancak sektörün toparlanması için uzun bir süreye ihtiyaç var. Yeniden açkapa yapılmayacağını umut ediyoruz. Özellikle aşı temini bizim bu yönde umutlarımızı artırdı" diye konuştu.



DENETİM ARTSIN AÇ-KAPA OLMASIN

Sekiz şubeli Frango Döner'in şirket ortağı Halis Özgün, sektörün çok büyük yara aldığını anlattı ve ekledi: "Daha önce açılmada insanlar ciddi ürün aldı sonra bir anda kapanınca ürünler çöp oldu. Biz stok yapamıyoruz. O nedenle bir daha aç-kapa olmayacağı umuduyla hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi. Şubelerinin bazılarının açık alanı olmadığını anlatan Özgün, belediyelerden dışarıya masa izni beklediklerini kaydetti. Özgün, "Açık alanda yüzde 100 kapalı alanda yüzde 50 çalışalım. Denetimler artsın. Pandemi sonuçta bitmedi. Sık denetim olsun ama bir daha kapanmayalım" diye konuştu.