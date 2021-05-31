SON DAKİKA: Manisa'da kuvvetli sağanak yağış! Su baskınları yaşandı

Son Dakika Haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün paylaşılan 1 haftalık durum haritasında Ege Bölgesi dahil olmak üzere birçok bölge için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verilmişti. Yetkililer yaşanabilecek olan olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
ŞİDDETLİ SU BASKININDA TAŞLAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ
Ege Bölgesi'nde kuvvetli şekilde etkili olan sağanak yağış birçok kenti olumsuz şekilde etkilerken, Manisa'da sel ve su baskınları yaşandı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşanan su baskınında yoldaki taşlar yerinden söküldü.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Büyükbelen Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Bölgede itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.