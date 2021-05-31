SON DAKİKA: Manisa'da kuvvetli sağanak yağış! Su baskınları yaşandı

Son Dakika Haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün paylaşılan 1 haftalık durum haritasında Ege Bölgesi dahil olmak üzere birçok bölge için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verilmişti. Yetkililer yaşanabilecek olan olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.