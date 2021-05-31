SON DAKİKA: Manisa'da etkili yağış! Sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı | Video

Son Dakika Haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde özellikle Ege Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilmişti. Manisa'da etkili olan kuvvetli yağış kentin birçok bölümünü olumsuz şekilde etkiledi. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde su taşması meydana gelirken, suyun şiddeti yoldaki taşları yerinden söktü.