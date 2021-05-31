SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra duyurdu

EĞİTİMDE NASIL BİR YOL İZLENECEK?

Özellikle eğitim bu süreçte olumsuz bir şekilde etkilenirken, geçen ay rekor seviyelere çıkan vaka sayılarından sonra eğitime yine bir süre ara verilmişti. Bir süredir eğitime uzaktan devam eden üniversitelerin durumu merak konusu olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından atılacak adımla ilgili bilgi verdi.