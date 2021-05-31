SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra duyurdu

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde de görülürken, salgın kapsamında o günden bugüne kadar birçok tedbir aldı.
EĞİTİMDE NASIL BİR YOL İZLENECEK?
Özellikle eğitim bu süreçte olumsuz bir şekilde etkilenirken, geçen ay rekor seviyelere çıkan vaka sayılarından sonra eğitime yine bir süre ara verilmişti. Bir süredir eğitime uzaktan devam eden üniversitelerin durumu merak konusu olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından atılacak adımla ilgili bilgi verdi.
"AKADEMİK TAKVİM 13 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK"
Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Üniversiteler 2021/22 yılı için akademik takvim, 13 Eylül'de başlayacak şekilde yürütülecek" dedi.