Üniversiteler ne zaman açılacak? Orta okullar açılıyor mu? Başkan Erdoğan açıkladı! | Video

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran sonrası geçerli olacak normalleşme kararlarını açıkladı. Başkan Erdoğan eğitim ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkanı Erdoğan açıklamasında "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." ifadelerini kullandı.