Üniversiteler ne zaman açılacak? Orta okullar açılıyor mu? Başkan Erdoğan açıkladı! | Video
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkanı Erdoğan açıklamasında "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." ifadelerini kullandı.