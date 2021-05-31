Tarihi Forma gökyüzünde

THY'nin Airbus A330-303 tipi ve TC-LND tescilli uçağı yeni görünümüyle Türkiye A Milli Takımı'nı Avrupa'ya taşıyacak. Tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası seyahatlerinde de kullanacağı uçağın üst kısmında yer alan kırmızı A Milli Takım formasında yerini aldı.

5 GÜNDE TAMAMLANDI

Uçağın her iki yanında yer alan beyaz renkli A Milli Takım formasında ise Milli Takım futbolcuları ile Şenol Güneş'in isimleri yer alıyor. Uçağa uygulanan sticker işlemi ile kanadın üzerindeki gövdeye geçiş panellerini boyama işlemleri 5 günde tamamlandı.