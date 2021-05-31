Video Yaşam Tarihi Forma gökyüzünde | Video

Tarihi Forma gökyüzünde | Video

Tarihi Forma gökyüzünde | Video
31.05.2021 | 23:48

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Tarihi Forma gökyüzünde | Video 31.05.2021 | 23:48
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Türk Hava Yolları’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için özel olarak hazırladığı “Tarihi Forma” göklerle buluştu.

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