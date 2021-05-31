Tarihi Forma gökyüzünde | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Tarihi Forma gökyüzünde | Video 31.05.2021 | 23:48
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Metrobüsün üzerine takipçileri için çıkmış | Video 31.05.2021 | 19:09
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Ordu'nun dereleri yelken ve kano parkuru oldu | Video 31.05.2021 | 18:37
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Fotokapanın kaydettiği görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi | Video 31.05.2021 | 17:06
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Kadıköy’de otomobil alev topuna döndü | Video 31.05.2021 | 17:06
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15 Temmuz gazisinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 31.05.2021 | 16:18
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Kendisine bıçak ile saldıran kadından biber gazı ile böyle kurtuldu | Video 31.05.2021 | 15:27
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Oyuncu İlker Aksum'un arabasıyla takla attığı kaza kamerada | Video 31.05.2021 | 15:32
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İzmir'de Bitcoin operasyonu: 900 bin dolarlık vurgun yapmışlar | Video 31.05.2021 | 14:15
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İstanbul Silivri'de 5 katlı binanın 4. katında korkutan yangın 31.05.2021 | 13:50
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Esenyurt’ta sokak ortasında öldüresiye darp kamerada | Video 31.05.2021 | 13:05
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Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu | Video 31.05.2021 | 12:40
Türk Hava Yolları’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için özel olarak hazırladığı “Tarihi Forma” göklerle buluştu.