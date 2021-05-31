Tireliler kızgın: Soyer, tarımı siyasetine alet ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama'ya bağlı Kozak yaylasında, 'Geleneksel meraya hayvan salınımı' törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmasında bölgede altın madeni, taş ocağı gibi yaklaşımlar ve hevesliler olduğunu ileri sürerek "Onlara buradan söylemek istediğim tek şey; Kozak Yaylası'nın meralarını üreticiye bıraksınlar." demesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Tire Karateke Köyünde mera alanına yöre halkının ve köylülerin karşı çıkmasına rağmen katı atık depolama tesisi kurmak için çalışma başlatan Soyer'in Bergama Kozak yaylasında 'mera alanlarını üreticilere bırakın' demesi kafa karıştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal; "Bergama'da meraları üreticiye bırakın diyen Soyer her nedense Tire'de Karateke Köyünde mera alanına katı atık depolama tesisi kurmak istiyor. Bergama'daki meralar çiftçiler için önem arz ediyor da Tire Karateke Köyündeki meralar yöre halkı için önem arz etmiyor mu? Sayın Soyer, tarıma ve hayvancılığa gerçekte ve özünde destek vermek istiyorsa İzmir'i bir bütün olarak değerlendirmek zorundadır. Sayın Soyer başka bir tarım mümkün diyerek tarımı ve çiftçileri kendi siyasetine alet ediyor." dedi.

SİYASETE ALET EDİYOR

'Başka bir tarım mümkün' derken aslında Tunç Soyer'in her zaman olduğu gibi tarımı ve çiftçileri kendi siyasetine alet ettiğini belirten Hızal; "Sayın Soyer, neden tutarsız? Çünkü Bergama Kozak Yaylasında 'meraları üreticiye bıraksınlar' diyen Tunç Soyer, Bergama'da gösterdiği hassasiyetin benzerini her nedense Tire'de göstermiyor. Tire'de, mera alanı olan, hayvancılığın ve tarımın çok yoğun yapıldığı bir bölgede bulunan, mera alanının içerisinde çöp depolama tesisi kurmak istiyor. Üstelik bunu Tire Halkının, bölgedeki çiftçilerin tüm itirazlarına rağmen hatta kendi ittifak ortağı Tire Belediye Başkanının itirazlarına rağmen yapmak istiyor. 'Başka bir tarım mümkün' sözü Tunç Soyer açısından bir PR, bir reklam çalışmasından öte bir şey değildir. Sayın Soyer, gerçekte ve özünde tarıma ve hayvancılığa destek vermek istiyorsa İzmir'i bir bütün olarak değerlendirmek zorundadır. Bu konuda yapacağı çalışmaların temelinde sadece birkaç kooperatif üzerinden değil tüm çiftçilerle, tüm hayvancılık sektöründeki çalışanlarla ve bu sektörün içinde yer alan kurumlarla iş birliği yapmak zorundadır. Bunu da bu güne kadar Sayın Soyer'den maalesef görmedik." diye konuştu.