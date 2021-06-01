Kafe-restoranlar açıldı, kısıtlama bir güne indi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de yaklaşık 3 saat 45 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni normalleşme adımlarını açıkladı:Aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile önemli ölçüde sürüyor olması, tedbirlerin amacına ulaştığının ifadesidir.Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cumartesi saat 22.00 ile pazartesi sabahı saat 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacak.Temmuz ayında, bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada katedilen mesafeye göre yeniden belirlenecek.Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerlerinde, sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, belirlenen kurallara göre masaya servis yapılabilecek, saat 24.00'e kadar da paket servisi sürdürülebilecek. Bu mekânlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.Yaklaşık 1.5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, yarından (bugünden) itibaren çalışabilecek.Diğer işyerlerinin, pazar günü haricinde, belirlenen saatlerde ve şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecek.Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi, 13 Eylül itibarıyla başlayacak.Spor kulüpleri genel kurullarını, haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da haziranın ikinci yarısından itibaren yapabilecek.Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması, yeni bir düzenlemeye kadar devam edecek.Açık ve kapalı alanlardaki nikâhlar ve nikâh şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren yapılabilecek.Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Futbol Kulübü'nün oyuncu, teknik heyet ve yöneticileriyle bir araya gelerek kendilerini tebrik ettim. Salgın tedbirleri sebebiyle bu sene seyircisiz oynanan Süper Lig'i gelecek sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak taraftarlarla gerçekleştirebilmeyi ümit ediyorum.Basketbolda EuroLeague şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes takımının sevincine hem başantrenörü Ergin Ataman'ı hem de Kulüp Başkanı Tuncay Özilhan'ı arayarak ortak olduk. Şampiyonluğun kazanılmasında büyük emeği ve katkısı olan Ergin Ataman'ın bu başarıyı şehitlerimize armağan etmesini de şahsım, milletim adına ayrıca çok ama çok önemli görüyorum.Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonluğu'nu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe Begüm Onbaşı kızımızı da arayarak tebrik ettik ve başarılarının devamını diledik.Türkiye aşı çalışmalarında da dünyada ilk 10 ülke arasında. Üstelik bunu, kendisi henüz aşı üretmediği halde başarmış bir ülkeyiz. İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız.Haziran ayını tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkânları sonuna kadar zorlayacağız. BioNTech, Sinovac ve Sputnik-V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık halindeyiz.Türkiye'nin salgınla mücadelesinin, Avrupa başta olmak üzere, gelişmiş ülkelerin gerisinde değil, çoğu alanda onların ilerisinde olduğunu akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir.Salgın tedbirlerini sıkılaştırma ve normalleştirme takvimlerimiz de vaka sayılarımızın seyri birbirlerini takip ettiği için Avrupa ülkeleriyle benzer şekilde yürümektedir.Yine bu süreçte, sıfatları ne olursa olsun kafa karıştırıcı açıklamalarıyla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanlar bulunduğunun da idrakindeyiz. Değerlendirmelerimizi tüm bu gerçekleri hesaba katarak yapıyor, kararlarımızı ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını gözeterek veriyoruz.Şu anda Çamlıca'nın tepesindeki Büyük Çamlıca Camii bu asrın sembol eserlerinden bir tanesidir. Oradaki bütün o çevre pisliğini temizlemek suretiyle buraya bu kulenin dikilmesi, 100 civarında radyonun ortak yayın yapabilecek kapasitede olması ve oradan tüm İstanbul'u bütün güzellikleriyle seyredebilme imkânını vermesi o da bu devrin, bu asrın inşallah sembol eserlerinden bir tanesidir.Taksim Camii'nden yankılanan sese karşı dile getirilen rahatsızlıkların gerisinde, güçlü ve büyük Türkiye'nin ayak seslerinden, milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinden duyulan korku vardır. Taksim Camii'nin yapımında emeği geçenlere ve özellikle de hayır sahibi Elmas ailesine teşekkür ediyorum.Geçtiğimiz hafta, Karadeniz'deki doğalgaz sevincinin ardından, karada da 3 kuyuda petrol bulunduğunun müjdesini milletimizle paylaştık. Önümüzdeki günlerde enerji konusunda yeni sevindirici haberleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Deniz yolu taşımacılığıyla ilgili dev projeleri de kazandırmaya devam ediyoruz. Bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete açıyoruz.İçişleri Bakanlığı, normalleşme tedbirleri için 81 ile genelge gönderdi. Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günleri bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aşı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, 10.00-14.00 arasında dışarı çıkabilecek.Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve desteklerin, ülkemizin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine maruz kalmadan geçirmesinde çok büyük katkısı olmuştur. Bugün Türkiye, dünyada, milli gelirine oranla halkına en etkin, yaygın ve yüksek tutarlı destekleri sağlayan ülkelerin başında gelmektedir. Dünyada her şey güllük gülistanlık da sadece Türkiye'de sıkıntı yaşanıyor gibi bir hava oluşturmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap, uluslararası kuruluşların işte bu tespitidir. Bu hususta, nüfusu bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler üzerinden yöneltilen tenkitlerin gerçekçi de iyi niyetli de olmadığı açıktır.Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek, G-20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı. Büyümede en dikkat çekici kalem, makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 30.5 gibi gerçekten güçlü bir şekilde artmış olmasıdır. Bu durum, yatırımların devam ettiğinin, dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin ve istihdamın daha da artacağının işaretidir.Kırsal kalkınmada bu yıl 925 ekonomik yatırım projesine 888 milyon lira, 2 bin 531 altyapı yatırım projesine 196 milyon lira hibe desteği verdik. Böylece ülkemiz yaklaşık 10 bin ilave istihdama karşılık, buna karşılık gelen 3 bin 456 projeyle 1.1 milyar lirası hibe olmak üzere 2.3 milyar liralık kırsal kalkınma yatırımına kavuşmuştur. Ayrıca, kuraklık sıkıntısının tehdidi altında olan bölgelerimizdeki çiftçilerimize, sulama sistemlerini modernleştirmeleri için 150 milyon lira hibe vereceğiz.