PKK/YPG Menbiç'te sivillere saldırdı: 5 ölü 18 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç'te çocukları zorla silah altına almaya çalışmasına tepki gösteren siviller sokaklara döküldü. Şehirde dükkanlar kapandı, halk kepenk indirdi. PKK/YPG uygulamalarini protesto etti. Şehir merkezinde toplanan sivillerin üstüne terör örgütü ateş açtı. Gösterilerde 5 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi de yaralandı.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, bir diğer adı ile de SDG, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkek çocukları ailelerin kopartarak, zorla silah altına alarak terör faaliyetlerine ortak etmeye çalışıyor.