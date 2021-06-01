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Giriş Tarihi: 1.6.2021 23:25 Son Güncelleme: 1.6.2021 23:26

PKK/ 'te sivillere saldırdı: 5 ölü 18 yaralı

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
PKK/YPG Menbiç'te sivillere saldırdı: 5 ölü 18 yaralı

'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan PKK'nın Suriye kolu /PKK 'te çocuklarını terör örgütüne vermemek için direnen halka ateş açtı. Teröristlerin açtığı ateş sonucu 5 sivil hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Menbiç'de yaşayan siviller sokaklara döküldü. Teröristler, şehirde düzenlenen gösterileri şiddet kullanarak bastırmaya çalışıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç'te çocukları zorla silah altına almaya çalışmasına tepki gösteren siviller sokaklara döküldü. Şehirde dükkanlar kapandı, halk kepenk indirdi. PKK/YPG uygulamalarini protesto etti. Şehir merkezinde toplanan sivillerin üstüne terör örgütü ateş açtı. Gösterilerde 5 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi de yaralandı.


Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, bir diğer adı ile de SDG, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkek çocukları ailelerin kopartarak, zorla silah altına alarak terör faaliyetlerine ortak etmeye çalışıyor.

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PKK/YPG Menbiç'te sivillere saldırdı: 5 ölü 18 yaralı
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