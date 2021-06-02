Başkan Erdoğan "Bu işin başka yolu yok" demişti: Mahmur'a operasyon neden önemli?

Terör yuvası haline gelen Mahmur Kampı Irak'ta 1998 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kuruldu. Terörün insan kaynağı haline gelen ve PKK için kritik öneme sahip kampa yönelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün operasyon sinyali verdi. Erdoğan, "İlk defa söyleyeceğim. Mahmur meselesini de artık Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır." dedi.

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, Türkiye'den gidenlerle birlikte Mahmur'un büyüdüğünü ve bir kasaba haline geldiğini söyleyerek, PKK'ya insan kaynağı yetiştiğini vurguladı