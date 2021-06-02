Başkan Erdoğan "Bu işin başka yolu yok" demişti: Mahmur'a operasyon neden önemli?

Terör yuvası haline gelen Mahmur Kampı Irak'ta 1998 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kuruldu. Terörün insan kaynağı haline gelen ve PKK için kritik öneme sahip kampa yönelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün operasyon sinyali verdi. Erdoğan, "İlk defa söyleyeceğim. Mahmur meselesini de artık Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır." dedi.
Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, Türkiye'den gidenlerle birlikte Mahmur'un büyüdüğünü ve bir kasaba haline geldiğini söyleyerek, PKK'ya insan kaynağı yetiştiğini vurguladı
MAHMUR'A OPERASYON BUNUN İÇİN ÖNEMLİ
Pekin, PKK'nın insan kaynağının kurutulması açısından atılacak adımların önemli olduğunu ifade etti. Olası bir operasyonda; Mahmur ile birlikte yakınındaki PKK üsleri için de girişim de bulunulabileceğini söyleyen Pekin, BM için de dikkat çekici ifadeler kullandı.
Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin
"BM KORUMASI ALTINDA"
İsmail Hakkı Pekin, daha önce Mahmur'un dağıtılması için hamleler yapıldığını ancak Birleşmiş Milletler'in devreye girdiğini belirterek, operasyon halinde BM ve diğer ülkelerin Türkiye aleyhine yayınlar yapabileceğini kaydetti. Pekin, Mahmur'a yapılan göçler dolayısı ile BM'nin koruması söz konusu olduğu ifade etti.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Mahmur'un PKK için önemine dikkat çekti ve şunları söyledi:
MAHMUR PKK İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
"Mahmur Kampı, en başından beri PKK'nın terörist kaynağı ve ideolojik anlamda yuvalandığı yer. 1998'de BM tarafından kurulan alanı PKK'nın istismar ettiğini görüyoruz. Kürt kardeşlerimiz PKK ideolojisi ile yetiştiriliyor. Karşı karşıya kaldığımız terörün hem ideolojik, hem de insan kaynağı anlamında en önemli noktalarının başında Mahmur geliyor. PKK'nın ve teröristbaşının fotoğrafları altında ideolojik eğitimlerinin verildiği yer. PKK'nın siyasi faaliyetleri için kullanılan bir alan. Bölgedeki pek çok aktörün gelip-geçtiği de bir yer.
Şöyle de bir detay var: DEAŞ'ın bölgede etikin olduğu zamanlarda bile Mahmur'da hiçbir yer kaybedilmedi. DEAŞ nedense Mahmur'da etkili olmadı.
"BİLİNENLERİN EN BÜYÜĞÜ"
Burası bir kovan aslında, burada bir yuvalanma var. Mahmur; bilinenlerin en büyüğü. Mahmur'a olası bir operasyon Sincar'a da etki edebilir. Gerçek terör koridorunu engellemek budur aslında. Sincar'a ve Mahmur'a erişmişseniz, bir terör koridorunu gerçekten engellemişsiniz demektir. Bir diğer tarafıyla 100-110 yıldır sizden kopuk olan Türkmen varlığı ile fiziki bağlantıyı bağlantıyı kurmuş ve Misak-ı Milli'ye yönelik son derece jeopotilik bir adım atmışsınız demektir."
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