Video Haber Yeni operasyon Mahmur'a mı? Mahmur neden önemli? | Video

Yeni operasyon Mahmur'a mı? Mahmur neden önemli? | Video

Yeni operasyon Mahmur'a mı? Mahmur neden önemli? | Video
02.06.2021 | 11:27

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadelede yeni hedef çizdi, Irak'ın kuzeyindeki Mahmur bölgesini işaret etti. Erdoğan, Mahmur için 'Kandil'in kuluçka yuvası' benzetmesi yaptı. Peki, Mahmur bölgesi terör örgütü açısından neden önemli? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konuyu A Haber'de değerlendirdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadelede yeni hedef çizdi, Irak'ın kuzeyindeki Mahmur bölgesini işaret etti. Erdoğan, Mahmur için 'Kandil'in kuluçka yuvası' benzetmesi yaptı. Peki, Mahmur bölgesi terör örgütü açısından neden önemli? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konuyu A Haber'de değerlendirdi.

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