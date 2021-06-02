Doktor İskender’e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Doktor İskender'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, yaşanan elim olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. İskender'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını ifade etti. ANKARA