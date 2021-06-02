Sabrın için teşekkürler Türkiyem! şükürler olsun

49 gündür kapalı olan kafe ve restoran işletmecileri dün müşterilerini ağırlamaya başladı. İstanbul'da masa sandalyesini açan esnaftan kafe işletmecisi Mehmet Ciyanadlı, "Çok kötü günler geçirdik, faturaları ödeyemez duruma geldik. Bu karar komadaki hastaya nefes gibi geldi" dedi. Kafe yöneticisi Selahattin Aktaş ise "İki ay boyunca çok büyük zorluklar yaşadık. Lütfen dikkat edelim. Herkes kurallara uysun" diye konuştu. Adana'da kebapçı Yaşar Aydın, kararı havai fişek patlatarak ve 35 metrelik boru kebap yaparak kutladı.Kebabı Yüreğir'de ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Trabzon'da halk, lokantalara akın etti. Vatandaşlar "Eski günlere geri dönüyoruz, çok mutluyuz" dedi. Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'da kahvaltı ve yöresel yemek yapan Alaaddin Kılıç, "Yaklaşık 50 gündür kapalıydık. Yeni normalleşme ile birlikte hizmet vermeye başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk gün olmasına rağmen yoğun bir ilgi ile karşılaştık. İnsanlar sabah kahvaltı için adeta akın etti. Yine yöresel yemekler için de müşterilerimiz deyim yerindeyse 50 günün acısını çıkardı" diye konuştu.SABAH