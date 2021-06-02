OTOPARK...

Buna göre "büyükşehir merkez", "büyükşehir ilçe" ve "ilçe belediyesi" olarak 3 kategori getirilecek. Yolcu ve yük terminalleri yapma, otopark yapma, işletme ve işlettirme ve ruhsat verme yetkisi ile mezarlık hizmetleri, toptancı hali ve mezbaha yapma yetkisi ilçe belediyelerine verilecek.