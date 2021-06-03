Karayılan'dan Pençe itirafı: Karşımızda 'Nereye gidersem orayı alırım" diyen bir devlet var





Askeri taktik ve planlarını bazen yanıltıcı yöntemlerle kullanıyorlar. Çağın bütün tekniğini en üst düzeyde kullanıyorlar. Buna bağlı olarak, "Nereye gidersem orayı alırım" diyen bir devlet var karşımızda. Çok kapalı ve taktiksel bir harekat yürütüyorlar.