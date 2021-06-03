Meteoroloji son dakika hava durumu raporu geldi! Hafta sonu hava nasıl olacak? O illere gök gürültülü sağanak uyarısı...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin, yarın bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı