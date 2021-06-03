AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) döneminde yapımına başlanan Sancaktepe Yenidoğan Metro Hattı'nın CHP'li İBB tarafından temelinin kapatıldığına dair görüntüler sosyal medyada yer aldı. İBB'nin temeli kapatmak için metro temeline hafriyat döktüğünü gösteren görüntüler tepkiyle karşılandı.

"İSTANBULLU BUNU HAK ETMİYOR"

Sancaktepe Kurucu Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem, Sancaktepe Belediyesi Başkanlığı döneminde Sancaktepe Yenidoğan Metro Hattı'nın büyük bir özveriyle temelinin atıldığını hatırlatarak İBB'ye sosyal medyadan tepki gösterdi. Başkan İsmail Erdem, "Sancaktepe Belediye Başkanlığım döneminde büyük bir özveriyle temellerini atıp, 9 istasyonda kazı işlemlerine başladığımız metro iptal ediliyor. İstanbul'lu bunu hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

"METRO İPTAL ETME TÖRENİ DÜZENLEYECEK MİSİNİZ?

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de sosyal medya hesabından İBB'ye tepki göstererek "Daha önce Sancaktepe'de bir türlü bitiremedikleri metroya ikinci başlama töreni yapan İBB'ye soruyoruz. Bugün üstüne toprak attığınız Yenidoğan Metrosu için de bir "Metro İptal Etme Töreni" düzenleyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

Sancaktepe’den İBB’ye tepki: Metro iptal etme töreni düzenleyecek misiniz? | Video

"İBB'DEN BÜYÜK METRO ATILIMI. YAPIMI BAŞLAYAN METROLARI KAPATMAK"

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da İBB'nin metro hattının temelini kapatmasına "İBB'den büyük metro atılımı. Yapımı başlayan metroları kapatmak" diyerek tepkisini ortaya koydu.

"BUNLAR YAPICI DEĞİL YIKIM EKİBİDİR"

İBB'nin Sancaktepe Yenidoğan Metro Hattı'nın temelinin hafriyat dökülerek kapatılmak istenmesine sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirenlerden biri de AK Parti Sancaktepe İlçe Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Birim Başkanı Mehmet Salih Atalay oldu.





Atalay, "Bu adam yüzünden Sancaktepe ve Sultanbeyli metrosu hala bitmedi. Bunlar yapıcı değil yıkım ekibidir. Bunlara oy veren halkımıza da seslenmek gerek. Görün görün ki asli ne ki nesilleri ne yapsın, bunlar bir koyun bile güdemez, buradan İBB başkanına sesleniyorum bırak milletin yakasını. Halk metro istiyor 392 TL'lik baklava değil. Halk eserin bitmesini istiyor 6700 TL'lik rozet istemiyor. Yeter yapamayacağın, belli bırak git, en azından asaleti olur bu işin" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'A BİR ÇİVİ ÇAKMADINIZ, BARİ YAPILAN HİZMETLERİ BOZMAYIN"

AK Parti Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Meydancı ise "Koskoca İstanbul'a bir çivi çakmadınız, bari yapılan hizmetleri bozmayın, metro inşaatını kapatmak ne demek? Bu kadar beceriksiz bir yönetim olamaz.. İstanbul hoyrat ellerde" diyerek tepkisini gösterdi.

"YA YIKIYORLAR YA DA ÜSTÜNÜ ÖRTÜYORLAR YAZIKLAR OLSUN"

AK Parti Sancaktepe Gençlik Kolları Sivil Toplum Halkla İlişkiler Birim Başkan Yardımcısı Emrah Albayrak İBB'ye "Yapılan eserleri yeni yapmış gibi göstermek yetmedi şimdi de ya yıkıyorlar ya da üstünü örtüyorlar yazıklar olsun" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"OLANI DA YIKAR, ÜSTÜNE DE TÖREN YAPARLAR"

AK Parti Sancaktepe İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ve Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Muhammed Soran ise "Tıkır tıkır işleyen İstanbul'dan metro şantiyelerinin üzerine toprak atılan İstanbul'a geldik. İşte CHP zihniyetinin özeti. Bunlar inşa etmezler; olanı da yıkar, üstüne de tören yaparlar" yorumunu yaptı.