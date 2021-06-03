SON DAKİKA! Ankara'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

ANKARA VALİSİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Yangınla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Burada depolanan malzemenin kimyasal nitelikte olması itfaiye ekiplerimizin işini güçleştiriyor ama arkadaşlarımız bu yangını söndürmeye gayret ediyorlar. Burada genel emniyet tedbirlerini aldık, iş yerlerini boşalttık. Hangi işi yapıyorsak yapalım, mutlaka güvenlik tedbirlerini ihmal etmeyelim. Çünkü bugün maalesef bunun eksikliğini tecrübe ediyoruz" ifadelerini kullandı.