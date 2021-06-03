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Giriş Tarihi: 3.6.2021 22:54 Son Güncelleme: 3.6.2021 23:21

SON DAKİKA! 'da kimyasal fabrikasında çıkan söndürüldü

DHA
SON DAKİKA! Ankara'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika Haberi...  'da kimyasal madde üreten bir tesiste çıktı. Yangın nedeniyle bölge yoğun duman altında kalırken, birçok ekip saatlerce yangına müdahale etti. Olay yerine giderek bölgede incelemelerde bulunan Ankara Valisi , iş yerlerinin boşaltığı bilgisini vermişti. Gelen son dakika bilgisine göre yangın ekiplerinin 6 saatlik yoğun çalışmasının ardından söndürüldü.

Son Dakika Haberi... Bugün Ankara'da kimyasal maddelerin de bulunduğu bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle bölge duman altında kaldı.

SON DAKİKA: Ankara'da fabrika yangını!

YOĞUN DUMAN EKİPLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRDI

Bu durum itfaiyenin işlerini zorlaştırırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri de alırken, Ankara Valisi Vasip Şahin de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

ANKARA VALİSİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Yangınla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Burada depolanan malzemenin kimyasal nitelikte olması itfaiye ekiplerimizin işini güçleştiriyor ama arkadaşlarımız bu yangını söndürmeye gayret ediyorlar. Burada genel emniyet tedbirlerini aldık, iş yerlerini boşalttık. Hangi işi yapıyorsak yapalım, mutlaka güvenlik tedbirlerini ihmal etmeyelim. Çünkü bugün maalesef bunun eksikliğini tecrübe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YANGIN 6 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan gelen son dakika haberine göre, çok sayıda iş yerinin alevler içerisinde kaldığı yangın itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. İş merkezindeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan alınan bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

SON DAKİKA! Ankara'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü | Video

Son dakika: Ankara'da kimyasal fabrikasında yangın! Dumanlar tüm bölgeyi sardı

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SON DAKİKA! Ankara'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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