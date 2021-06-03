SON DAKİKA! Ankara'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü | Video

Son Dakika Haberi... Ankara'da kimyasal madde üreten bir tesiste yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölge yoğun duman altında kalırken, birçok ekip saatlerce yangına müdahale etti. Olay yerine giderek bölgede incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, iş yerlerinin boşaltığı bilgisini vermişti. Gelen son dakika bilgisine göre yangın itfaiye ekiplerinin 6 saatlik yoğun çalışmasının ardından söndürüldü.