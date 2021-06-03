Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan deniz salyası açıklaması: Acil eylem planı hazırlıyoruz

Marmara'ya kıyı belediyelerin bu konuda yapması gereken çok önemli işlerinin olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu konuda bizim de yapmamız gereken işler var. Burada paslaşarak yapacağımız işler olabilir. Sadece burası da değil Ergene... Ergene'nin hep kıyısında CHP'li belediyeler olduğu için oradaki fabrikaların atıklarını engellemiyorlar.

Müsilaj olayı farklı bir olay. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da üniversitelerle ortak çalışmaya girdi. Bunu çözeceğiz. Bunu İBB'nin eline bırakamayız.