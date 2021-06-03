Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan deniz salyası açıklaması: Acil eylem planı hazırlıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da düzenlenen bir programda açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde sıkça görülmeye başlayan ve büyük bir sorun haline dönüşen musilaj olayı ile ilgili değerlendirme yaptı. Bakan Kurum, sorunun çözümü üzerinde çalıştıklarını, bir acil eylem planı oluşturduklarını söyledi.
"PAZAR GÜNÜ MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deniz salyası sorununa ilişkin yaptığı açıklamada pazar gününü işaret etti. Kurum, milletle sorunun çözümüne ilişkin atılacak adımların paylaşılacağını söyledi.
Kurum, "Müsilajın sebebi sıcaklık artışı, kirlilik ve iklim değişikliği sebebiyle su hareketliliğinin azalması. Burada önemli olan şu; kirliliğe sebebiyet veren sanayi tesisi, atıksu arıtma tesisi sayı ve kalitesinin artırılması. Geleceğe yönelik tesislerin kalitesine ilişkin projelerin takipçisiyiz, pazar günü atacağımız adımları milletimizle paylaşacağız. Acil eylem planı hazırlıyoruz." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: BUNU İBB'NİN ELİNE BIRAKAMAYIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT özel yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Marmara'daki deniz salyası sorununa da değinen Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:
Marmara'ya kıyı belediyelerin bu konuda yapması gereken çok önemli işlerinin olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu konuda bizim de yapmamız gereken işler var. Burada paslaşarak yapacağımız işler olabilir. Sadece burası da değil Ergene... Ergene'nin hep kıyısında CHP'li belediyeler olduğu için oradaki fabrikaların atıklarını engellemiyorlar.
Müsilaj olayı farklı bir olay. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da üniversitelerle ortak çalışmaya girdi. Bunu çözeceğiz. Bunu İBB'nin eline bırakamayız.