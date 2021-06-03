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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Koronavirüste flaş 4. dalga uyarısı! Yeni varyantlar yeni kapanmaları getirebilir...
Giriş Tarihi: 3.6.2021 07:29

Son dakika | flaş 4. dalga uyarısı! Yeni varyantlar yeni kapanmaları getirebilir...

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Son dakika | Koronavirüste 4. dalga uyarısı: İşte flaş açıklama!

Son dakika haberi... 3 başhekimden son dakika kovid uyarıları geldi. Prof. Dr. yaptığı açıklamalarda yeni dalgaların önüne geçmek için hızlı bir aşı sürecinin altını çizdi ve çarpıcı ifadeler kullandı: Yeni dalgaların olmaması için aşıya olan yoğun talebin sürmesi lazım. Prof. Dr. : Hızlı aşılama şart. Aşağı düşüş başlamışken diken üstünde olmalıyız. Prof. Dr. : Aşı karşıtlarının içi boş yaklaşımlarını kimse dinlemesin

Son dakika... Koronavirüsle mücadelede kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçildi. Başkan Erdoğan'ın haziranda aşı seferberliği vurgusuna dikkat çeken 3 başhekim SABAH'a konuştu:

AŞIYA YOĞUN İLGİ VAR

Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: 50 yaş üstünde inanılmaz bir aşı randevu talebi var. Biz bu talebi karşılayabilmek için hastanemizde günlük aşı kapasitemizi 3 bine çıkaracağız. Bu talebin hiç azalmadan devam etmesi lazım.

Son dakika | Koronavirüste 4. dalga uyarısı: İşte flaş açıklama!

Ülkelerin paylaştığı olumlu veriler aşıya olan ilgiyi artırdı. Haziran sonuna kadar aşılama çalışmaları hızla devam ederse temmuz ayına toplumun büyük kısmını aşılamış olarak gireceğiz. Sonbaharda kapalı alanlara dönmeye başladığımızda 4'üncü dalga gelebilir. Ama yazın hızlı aşılamayla bunu engelleyebiliriz.

Son dakika | Koronavirüste 4. dalga uyarısı: İşte flaş açıklama!

Bu kadar kazanımı heba etmemek için çabalamamız gerekiyor. Sağlık altyapımız çok güçlü, aşı kapasitemiz de oldukça yüksek. Hedefe doğru daha sağlam yürüyebilmemiz için vatandaşlarımızın talebine ihtiyacımız var.

Son dakika | Koronavirüste 4. dalga uyarısı: İşte flaş açıklama!

YENİ VARYANTLAR YENİ KAPANMALARI GETİREBİLİR

Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel: Şu an yeni varyantlar nedeniyle Çin'de ve İngiltere'de bazı yerlerde yeniden kapanmalar olabilir. Bunların ülkemizde de olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerekiyor.

Son dakika | Koronavirüste 4. dalga uyarısı: İşte flaş açıklama!

NORMALLEŞMEYİ DAHA İYİ UYGULAMAMIZ LAZIM

Hızlı bir aşılama yapılmazsa yüzde 90 ihtimalle dördüncü dalga gelebilir, bu işin hiç şakası yok. Mutantlarla virüs gençlere yöneldi ve yoğun bakımlarda yaş ortalaması düştü. Vatandaşın bu işin henüz bitmediğini bilerek davranması lazım. Hazır aşağıya düşüş başlamış ve yoğun bakımların yüzde 60'ı boşalmışken kontrollü normalleşmeyi eskisi gibi değil daha iyi uygulamamız lazım.

Son dakika | Koronavirüste 4. dalga uyarısı: İşte flaş açıklama!

Toplumun yüzde 80'i aşılanana ve bağışıklık sağlanana kadar diken üstünde olmamız lazım. Açık havada yakınınızda insan yoksa maskeyi çıkarmaktan korkmayın ama aşıya da bir an önce koşun.

Son dakika | Koronavirüste 4. dalga uyarısı: İşte flaş açıklama!

AŞI KARŞITLARINA İTİBAR ETMEYİN

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş: Aşılamada yaş grubu aşağı inmeye devam ediyor ve ciddi aşı anlaşmaları yaptık. Yılın sonuna doğru neredeyse nüfusumuzun üç katını aşılayabilecek duruma ulaşacağız. Aşılama yapılmazsa önümüzdeki eylül ayında da yeni bir dalga olabilir. Ama iyi geçecek bu aylarda alacağımız tedbirler çok önemli.

Son dakika | Koronavirüste 4. dalga uyarısı: İşte flaş açıklama!

Hedef nüfusu aşılarsak hastalık yine önümüzde duracak ama vurucu, yaralayıcı ve hayatı durdurucu şekilde olmayacak. Aşıların yoğun yapıldığı ülkeler maskelerini çıkardılar. Vatandaşlarımız bizim aşılamayla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalara icabet ederlerse biz de büyük oranda rahatlayacağız. Sosyal medyada insanlar hiçbir gerekçe sunmadan aşı karşıtlığı yapıyor. Ben aşı karşıtıyım diyenlerin hiçbir yayını ve çalışması yok.

Son dakika | Koronavirüste 4. dalga uyarısı: İşte flaş açıklama!

Ama aksine dünya çapında yapılan bilimsel çalışmalarda aşıların hasta olmayı yüksek oranda azalttığını görüyoruz. Aşılar hastaneye yatışı ve yoğun bakıma geçişi yüzde 99 oranında engelliyor, ölüm oranlarını azaltıyor. Diğer tarafta içi boş ve varsayımlara dayalı bir yaklaşım var. Bence vatandaşımızın buna itibar etmemesi lazım.

SİNOVAC'A TEŞEKKÜR MEKTUBU YOLLADI

Çin Global Times internet sitesi Sinovac aşısı olan bir Türk vatandaşının Çinli şirkete yolladığı teşekkür mektubunu yayımladı. Süleyman Yıldırım, mektubuna Çinli şirkete aşı çalışmalarından kullanması için 50 lira da ekledi. Yıldırım'ın Sinovac Genel Müdürü Helen Yang'a hitaben yazdığı mektupta " İnsanların bu zor zamanlarında bilim insanları, doktorlar ve aşı geliştirmek için tüm çalışan bireylere sizin şahsınızda şükranlarımı sunarım. Ülkemizin kurucu lideri Atatürk'ün kartpostallarını kabul etmenizi ayrıca 50 Türk lirasını aşı çalışmalarında kullanmanızı temenni ederim" ifadeleri yer alıyor.

Son dakika | Koronavirüste 4. dalga uyarısı: İşte flaş açıklama!

SON DAKİKA VEFATLAR DÜŞÜYOR

Türkiye'de dün 224 bin 150 Kovid- 19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 586, ağır hasta sayısı 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 586 bin 941'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 263 bin 697'ye, toplam vefat sayısı ise 47 bin 768'e ulaştı.

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Son dakika | Koronavirüste flaş 4. dalga uyarısı! Yeni varyantlar yeni kapanmaları getirebilir...
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