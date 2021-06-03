SON DAKİKA: Sivas'ta katliam gibi kaza! Kahreden haberler peş peşe geldi: 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

ŞERİT İHLALİNDEN KAYNAKLANDI

Kaza ile ilgili yapılan ilk incelemede araçlardan birinin şeridi ihlal ettiği ve kabusun böyle gerçekleştiği belirtiliyor.

SON DAKİKA: Sivas'ta feci kaza! 9 ölü! Olay yerinde görüntüler...