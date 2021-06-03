SON DAKİKA: Sivas'ta katliam gibi kaza! Kahreden haberler peş peşe geldi: 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Gölece ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Kaza saat 10.00 sıralarında Gölova İlçesi Çataklı köyü yakınlarında. yaşandı. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika: Sivas Gölova'da feci kaza: 9 ölü! Olay yerinde ilk görüntüler...
SİVAS VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA: 3'Ü ÇOCUK...
Sivas Valisi Salih Ayhan kaza sonrası yaptığı son dakika açıklamasında, "Kazada 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti" dedi.
ŞERİT İHLALİNDEN KAYNAKLANDI
Kaza ile ilgili yapılan ilk incelemede araçlardan birinin şeridi ihlal ettiği ve kabusun böyle gerçekleştiği belirtiliyor.
SON DAKİKA: Sivas'ta feci kaza! 9 ölü! Olay yerinde görüntüler...