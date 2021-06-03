SON DAKİKA: Sivas'ta feci kaza! 9 ölü! Olay yerinde görüntüler...
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Son Dakika: Sivas Gölova'da feci kaza: 9 ölü! Olay yerinde ilk görüntüler... 03.06.2021 | 10:59
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SON DAKİKA: Sivas'ta feci kaza! 9 ölü! Olay yerinde görüntüler... 03.06.2021 | 10:44
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Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı | Video 03.06.2021 | 10:28
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Restoran çıkışında karısını döven adama meydan dayağı kamerada | Video 03.06.2021 | 09:59
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Rize'de Haziran ayında kar yağışı sürprizi 03.06.2021 | 09:39
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İstanbul Avcılar'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı 03.06.2021 | 08:34
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Son dakika haberleri... Sivas'da tarfik kazası! Yapılan açıklamada meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü bildirildi.