CHP’liler bunu da yaptı! Şehit babasını, 2 bin 180 liraya para cezasına mahkum ettirdiler!

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Özel Harekât Daire Başkanlığına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, 18 Mart Şehitleri Anma Gününde HDP ile örtülü ittifak yapan CHP'li yöneticilere tepki gösterdi.

30 Mart yerel seçimleri öncesi yaşanan olayda şehit babasını CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz hakaret ve darp iddiasıyla mahkemeye verdi. Davanın Haziran ayında yapılan duruşmasına CHP İl Başkanı Ümit Özer bir otobüs partili ve 10 avukatla gelerek şehit babasına gövde gösterisi yapmıştı.

ŞEHİT BABASINI PARA CEZASINA MAHKUM ETTİRDİLER

Bünyan adliyesinde görülün davanın 4. celsesinde Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit ilme CHP Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu hazır bulundu. CHP'li belediye başkanı adayı Mustafa Navruz'un katılmadığı duruşmada Şehit babasını Kayseri barosundan 5 avukat savundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şehit babası Yahya Kemal Yiğit' hakkında mala zarar verme ve yaralama suçlarından beraat, hakaret suçundan ise 109 gün hapis cezası karşılığı günlüğü 20 liradan olmak üzere 2 bin 180 lira adli para cezasına çarptırdı.

"ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ EDECEĞİZ"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Şehit babası Yahya Kemal Yiğit'in Avukatı Ramazan Bedir; "Şehit babamızın 2 bin 180 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Alçak ve hainler gibi sözlerin hakaret değil siyasilere karşı olduğu için biz eleştiri sınırları içerisinde olduğunu ifade ettik. Siyasetçilerin daha geniş yorumlanması ve eleştiri sınırlarını daha geniş tutulması noktasındaki hukuk sisteminden bahsettik. Ancak mahkeme bu ilkeyi kabul etmedi. Biz bu karara itiraz ederek bir üst mahkemeye gideceğiz" diye konuştu.

"BU KARAR BENİM ŞEREF MADALYAMDIR"

Duruşma sonrası açıklama yapan 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, mahkemenin verdiği kararın kendisi için şeref madalyasını olduğunu belirterek; "Ben duruşmada mahkeme heyetine, bana verilecek ne ceza olursa olsun o cezanını benim şeref madalyam olacağını söyledi. Verilen gerekçeli kararı ise şehidimin fotoğrafının yanına asıp, "Kızım sen bu vatan için şehit düştün ama ben senini hakkını hukukunu koruyamadım. Bana hakkını helal et" diye yazacağım dedim. Mahkeme bana hakaret suçundan 2 bin 180 lira para cezası verdi. Verilen bu karara saygılıyım. Fakat ben 15 Temmuzu bana bugün yeniden yaşattılar. Genel başkanları terör örgütüne terör örgütü diyemiyor. PKK'nın elebaşı olan bebek katili Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır meydanına heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'a onurlu siyasetçi diyor. Şimdi benim bunları söylediğim hakaretse ben bunu kabul ediyorum ve aynı sözleri tekrar yineliyorum. Tek başıma da kalsam onlarla canım pahasına mücadele edeceğim ve o sözlerimi tekrar tekrar yineleyeceğim" diye konuştu.