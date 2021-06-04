Son dakika: Futbolda Şike Kumpası davasında karar! Hidayet Karaca'ya 1406 yıl hapis...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, müdahil Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.

Mahkeme heyeti, davada sona gelindiğini söyledi. Duruşmada, mahkeme heyeti başkanı kararı okuyor.

KARACA'YA 1406 YIL HAPİS

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.