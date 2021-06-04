Ama aksine dünya çapında yapılan bilimsel çalışmalarda aşıların hasta olmayı yüksek oranda azalttığını görüyoruz. Aşılar hastaneye yatışı ve yoğun bakıma geçişi yüzde 99 oranında engelliyor, ölüm oranlarını azaltıyor. Diğer tarafta içi boş ve varsayımlara dayalı bir yaklaşım var. Bence vatandaşımızın buna itibar etmemesi lazım.



SİNOVAC'A TEŞEKKÜR MEKTUBU YOLLADI



Çin Global Times internet sitesi Sinovac aşısı olan bir Türk vatandaşının Çinli şirkete yolladığı teşekkür mektubunu yayımladı. Süleyman Yıldırım, mektubuna Çinli şirkete aşı çalışmalarından kullanması için 50 lira da ekledi. Yıldırım'ın Sinovac Genel Müdürü Helen Yang'a hitaben yazdığı mektupta " İnsanların bu zor zamanlarında bilim insanları, doktorlar ve aşı geliştirmek için tüm çalışan bireylere sizin şahsınızda şükranlarımı sunarım. Ülkemizin kurucu lideri Atatürk'ün kartpostallarını kabul etmenizi ayrıca 50 Türk lirasını aşı çalışmalarında kullanmanızı temenni ederim" ifadeleri yer alıyor.



