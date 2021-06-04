Son dakika: Mahmur'a operasyon geliyor! Çarpıcı açıklama: Tezgah 1994'te kuruldu! Emir verilsin yeter...

94'TE KURULAN ABD TEZGAHI!

Mahmur'un Birleşmiş Milletler(BM) tarafından ödenek ayrılan bir yer olduğuna değinen Başbuğ, şunları söyledi: "Mahmur proje olarak hazırlandı. 94'te Çukurca ve Uludere'de köylüler ABD'nin akıl vermesiyle terör örgütü tarafından sınır ötesine kaçırıldı. Yapılan iş 'Can güvenliği yok. Türkiye'ye bağlılık hissetmedikleri için Irak'a kaçtılar' diye maskelendi Esasen öyle bir şey yok. Sınır köyleri sürekli saldırı altında olduğu için bazı köyleri boşaltmıştık. 1000 civarı insanı kaçırdılar. ABD tezgahı şöyle kurdu: Bu insanları buraya göç ettiririz, proje bir belde oluştururuz, BM hamiliğini de alıp Türkiye'yi uluslararası arenada sıkıştırırız. 98'de BM burayı tanıdı, mülteci kampı olarak ödenek ayırdı.Türkiye 'burası mülteci kampı değil, terör yuvası' diyerek uluslararası hukuka başvurdu.Bunun üzerine o yıllarda BM kamp boşaltıldı diye fotoğraflar paylaştı ama yalandı. Orası boşaltılmadı, genişletilerek terör örgütüne eğitim kampına dönüştürüldü. O dönem kaçırılan insanların akıbeti belli değil. Bu kılıfla başladı, sonra Mahmur bir kuluçka yuvasına dönüştürüldü"