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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için hedefi açıkladı! Tarih vererek duyurdu...
Giriş Tarihi: 4.6.2021 08:32 Son Güncelleme: 4.6.2021 08:32

haberi: yüz yüze eğitim için hedefi açıkladı! Tarih vererek duyurdu...

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için hedefi açıkladı! Tarih vererek duyurdu...

HABERİ: , öğretmenleri aşılanma takvimi ve gelecek yılın eğitim planlaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin önümüzdeki yıl için öncelik olduğunu belirtti, Eylül ayına işaret etti. Bakan Selçuk, aşılanan öğretmen sayısını açıkladı, bu ay içinde tüm öğretmenlerin de aşılanmasının tamamlanacağını bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılanmalarının bu ay sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti. Bakan Selçuk, aşılanan öğretmen sayısını ise 813 bin olarak duyurdu. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Selçuk, eylül ayında yüz yüze eğitimin başlamasını planladılarını söyledi.

813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs ile mücadelede öncelik verilen kategoride yer alan öğretmenlerin aşılama işlemlerinin sürdüğünü söyledi. Bakan Selçuk, 813 bin öğretmenin aşılandığını açıkladı.

"BU AY SONUNA KADAR TÜM ÖĞRETMENLER AŞILANACAK"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanlığı'nın tüm öğretmenleri öncelik kategorisine alması sonrası aşılamanın daha da hızlanacağını söyledi. Bakan Selçuk, "Bu ayın sonuna kadar tüm öğretmenlerimiz aşı ile buluşmuş olacak" dedi.

"EYLÜL AYINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınının olumsuz etkilediği yüz yüze eğitim için planlarını tarih vererek duyurdu. Her fırsatta uzaktan eğitimin bir noktaya kadar başarılı olduğunu, öğrencilerin okullarına kavuşması gerektiğini, bunun için çalıştıklarını ifade eden Selçuk, 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim planladıklarını söyledi. Bakan Selçuk, bilimin ışığında bir risk görülmesi halinde bu durumun değişebileceğini, ancak planlamanın bu yönde olduğunu aktardı.

Selçuk, "Okulların eylül başında açılmasını istiyoruz. Niyetimiz her zaman açmaktan yana ama riski gördüğümüzde de kapatırız. Öğretmenimizi, çocuklarımızı riske sokacaksak bunun adı eğitim olmaz, risk olur." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih vererek duyurdu

ÖĞRETMENLERE AŞILAMA ÖNCELİĞİ VERİLMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" açıklamasında bulunmuştu.

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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için hedefi açıkladı! Tarih vererek duyurdu...
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