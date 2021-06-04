Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için hedefi açıkladı! Tarih vererek duyurdu...

"EYLÜL AYINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınının olumsuz etkilediği yüz yüze eğitim için planlarını tarih vererek duyurdu. Her fırsatta uzaktan eğitimin bir noktaya kadar başarılı olduğunu, öğrencilerin okullarına kavuşması gerektiğini, bunun için çalıştıklarını ifade eden Selçuk, 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim planladıklarını söyledi. Bakan Selçuk, bilimin ışığında bir risk görülmesi halinde bu durumun değişebileceğini, ancak planlamanın bu yönde olduğunu aktardı.

Selçuk, "Okulların eylül başında açılmasını istiyoruz. Niyetimiz her zaman açmaktan yana ama riski gördüğümüzde de kapatırız. Öğretmenimizi, çocuklarımızı riske sokacaksak bunun adı eğitim olmaz, risk olur." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih vererek duyurdu