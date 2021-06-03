SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih vererek duyurdu
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Son dakika haberleri... Yüz yüze eğitim nasıl uygulanacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin önümüzdeki yıl için öncelik olduğunu belirtti, Eylül ayına işaret etti. Bakan Selçuk, aşılanan öğretmen sayısını açıkladı, bu ay içinde tüm öğretmenlerin de aşılanmasının tamamlanacağını bildirdi.