Şike kumpasında tarihi karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike kumpası' ile ilgili davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları girişindeki salonda dün yapılan karar duruşmasında tarihi anlar yaşandı. Sanıklar ve sanık avukatlarının yanı sıra şikayetçi taraf olan Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri ve avukatları da duruşma salonunda yerini aldı. 88 sanıklı davaya ilişkin kararı mahkeme heyeti Ahmet Uğuz okudu.FETÖ'nün kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 76 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 166 kez, "iftira" suçundan 91 kez olmak üzere toplam bin 406 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, "haberleşmenin gizliliğini ihlal"den 74 kez, "iftira" suçundan 86 kez, "resmi belgede sahtecilik"ten ise 148 kez olmak üzere toplam bin 972 yıl 10 ay hapse mahkûm edildi.Şike soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık'a da "iftira" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 91 kez, ayrıca "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan toplam 161 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Çoğunluğu eski emniyet görevlisi olan sanıklara ağır cezalar verilirken, bazı sanıklar da beraat etti.MAHKEME Başkanı Ahmet Uğuz, kararı okuduktan sonra FETÖ'cü sanıkların kendilerine yönelik tehditlerine ilişkin ders niteliğinde bir açıklama yaptı. Uğuz, "Sanıklarca sistematik bir şekilde devrin ve konjonktürün değişeceğine ve yargılanacağımıza dair kimi zaman üstü kapalı, kimi zaman açık açık tehdit ediliyoruz. Bu tehditlere cevaben şunu ifade etmeliyim ki; Türk hakim ve savcıları bu tür tehditler ile inandığına karar vermekten çekinecek, korkacak insanlar değildir. Çünkü bize, birilerinden farklı olarak, devlete sadakatin omuzda bir yük değil, göğüste taşınacak bir şeref olduğunu öğrettiler" diye konuştu.FENERBAHÇE Kulübü'nün avukatı Naim Karakaya, "3 Temmuz 2011'de yapılanın hukuka aykırı bir operasyon ve Fenerbahçe camiasının masum olduğu ispatlanmıştır. Mahkeme, sanıkların önemli bir kısmına örgüt üyeliğinden, iftiradan ceza vermiştir. Bu, 3 Temmuz'da mağdurların masum olduklarının yargı eliyle tespitidir" dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise, "Fenerbahçe açısından tarihi bir gün, keşke bugünleri yaşamasaydık" diye konuştu.