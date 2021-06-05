31 bin sanatçıya 250 milyon lira destek vereceğiz

Başkan Erdoğan, dün Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışına katıldı. Cuma namazının ardından vatandaşlara seslenen Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu:Ezanlardan rahatsızlık duyanlar, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımıza tahammül edemeyenler, milletimizin birliğine saldırmaya başladı. FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine, diyanetine, inancına saldırmıştır. Milletimiz bu fitnelere geçit vermemiş, hepsini bünyesinden söküp atmıştır.Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması önemli ve anlamlıdır. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz çağımızın mührü olarak nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Millet Camii ile Ulus'ta ibadete açılan cami de abide eserlerdir. Taksim Camii de medeniyetimizin mührü olarak şehrimize hizmet verecektir. 12 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Uzun Mehmet Camii'nin yüksekliği 71 metreyi bulan minaresi, hatları ile özel bir eser olan caminin mihrap cephesindeki 'Ya Allah' hattı şehre ve adına yakışır şekilde kömürle yazılmıştır. Uzun Mehmet kim? Kömürü bulan.Zonguldak müjdeler kenti oldu. Bir müjde de Karadeniz Ereğli için gelebilir.1000 yıla yakın süreçte çağlar değişse de kullanılan araçların kirliliği hiç değişmiyor. İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur.CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Zonguldak'ta MFA Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan burada şöyle konuştu:Salgın süresince tüm yatırımcı ve esnafımıza 661 milyar lira destek verdik. Organize sanayide istihdamımız 2 milyonu geçti. Salgının başlangıcında 14 maske üreticisi varken bu sayı 424'e yükseldi. İhracatımız 212.5 milyon dolara çıktı.31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Tiyatro sektörüne de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız.Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz. Kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını erteliyoruz.