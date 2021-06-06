Diyarbakır'da bir köpek boynuna ip bağlanarak vahşice öldürüldü

"BU KATİLLERİN CEZASIZ KALMAMASINI İSTİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Bedel, "Bunu yapanların cezasız kalmaması gerekiyor. Ben bunların peşini bırakmayacağım. Eğer bu hayvana kim nasıl bir şekilde şiddet uyguladıysa bu katillerin cezasız kalmamasını istiyorum" dedi.