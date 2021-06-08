Video Yaşam İstanbul Eyüpsultan'da taksicinin köpeğin üzerinde geçme anı kamerada

İstanbul Eyüpsultan'da taksicinin köpeğin üzerinde geçme anı kamerada

İstanbul Eyüpsultan'da taksicinin köpeğin üzerinde geçme anı kamerada
08.06.2021 | 11:38

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İstanbul Eyüpsultan'da taksi şoförü, sitenin girişinde yatan Zeytin isimli köpeği otomobiliyle ezip, kaçtı. Köpek, ölürken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 14.45 sıralarında Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi?nde bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü 34 TTDE 97 plakalı aracıyla, siteye giriş yaptı. Site girişinde yatan Zeytin isimli köpeği otomobiliyle ezen sürücü, daha sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Site sakinleri köpeğin seslerini duyarak yanına gitti. Ezilen köpeğin hareketsiz şekilde yattığını gören site sakinleri, daha sonra güvenlik kameralarını inceledi. Köpeğin ezildiğini görenler, durumu polis ekiplerine bildirerek taksi şoföründen şikayetçi oldu. Ezilen köpek ise hayatını kaybetti
Taksi şoförünün köpeği ezdiği anlar ise sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere taksicinin siteye girişi, köpeğin üzerinden geçtiği ve kaçtığı anlar yansıdı.

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