CHP’li belediye tarım yerine arazi rantı düşünüyor

Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden Muğla Datça'da, kırsal mahalle tartışması büyüyor. Kültürel değerlerini koruduğunu ifade eden ve halkçı geçinen CHP'li belediye, mahallelerin emlak değerlerinin iyi olduğunu gerekçesiyle, Cumhur İttifakı'nın kırsal mahalle önerisini reddetti.





CHP'NİN DERDİ KÖYLÜNÜN ARAZİDİNİN DEĞERLİ OLMASI

İlçenin mahallelerindeki arazilerin emlak piyasası açısından değerli olduğunu belirten CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "Baktığımız zaman, bugün, Datça'mızın hangi köşesinden, örnek verirsek, hangi alanda emlak değerleri bugün satış değeri nedir diye soracak olursak, Datça'nın her karış toprağı değerli, bugün televizyon ekranlarında. Bana sorarsanız, Datça'da, kırsal mahalle statüsüne girecek bir yer yok" dedi. Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün, bakıyorsun bir Sındı'da, bakıyorsun bir Cumalı'da, bakıyorsun bir şey de, tamam mı, yani neredeyse İskele Mahallesindeki yani arsa değeriyle oralar eş değer olmaya gidiyor. Bunun için, yani bizim Datça'da, kırsal mahalle statüsüne girebilecek bir alanımız var mıdır diye soracak olursak, bana göre yok. Olması da zaten, olsa beni üzerdi."





LAÇİN :"KÖYLÜ ARAZİSİNİ Mİ SATACAK ÜRETMEYECEK Mİ?"

AK Partili ve MHP'li 5 meclis üyesi, yazılı ortak bir gündem maddesi önerisinde bulunarak, Büyükşehir yasasında, 16.10.2020 tarihinde çıkarılan 7254 sayılı yasa ile yapılan değişiklik çerçevesinde, Datça'da kırsal mahalle statüsüne girebilecek yerleşim yerleri ile ilgili bir çalışma yapılması konusunun meclis gündemine alınmasını önerdiler. Cumhur İttifakının belediye meclis üyelerinin önerisinin tartışıldığı sırada, AK Parti Meclis Grup Başkanı mimar Haluk Laçin, arazilerin tarım yerine emlak değerlerinin ön plana çıkarılmasını eleştirdi. Haluk Laçin şöyle konuştu:



"Yerleşik veya Kırsal Mahalle alanları ile ilgili sorun günden güne büyüyor! Palamutbükü Pazar yeri toz toprak içinde! Belediye 7 yıldır kanalizasyon ve imar planlarını hala tamamlayamadı! Emlak değeri üzerinden bakılarak Datça'da köylünün ekip biçtiği arazi değerlidir odaklı bir bakış açısı içinde halk olan Parti'nin bakışı skandal bir tespittir. Ne yapacak yani köylü arazi değerli satayım mi diyecek. Üretmeyecek mi? Bu anlayışla kırsal mahalle konusu çözülemez. Bazı köylerimizde kırsal mahalle ilan etmemiz elzemdir. O köylerdeki çiftçiyi ve üretimi desteklemek zorundayız. Biz Cumhur ittifakı olarak Datça'da 9 mahalleden en az 5 köyün kırsal mahalle olarak ilan edilmesini sonuna kadar büyükşehir meclisinde gündeme getireceğiz."

Tarım ve hayvancılığın korunması amacıyla çıkartılan kanun ile kırsal Mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki vatandaşların, Gelir Vergisi ve Emlak Vergisi ile Su Faturalarında indirime gidilirken, karar Muğla Büyükşehir Meclisinin alacağı karar sonrası yürürlüğe girecek.



AK PARTİLİ YATAĞAN'DA 44 MAHALLE KIRSAL OLDU



Datça'da, mahallerdeki arazilerin emlak değerleri düşünülerek, kırsal mahalle önerisi reddedilirken, AK Partili Yatağan Belediyesi ise merkez mahaller dışındaki, 44 mahalleyi belediye meclisinde alınan kararla kırsal mahalle olarak belirledi. Yatağan Belediye Meclisinde görüşülen 'Kırsal Mahalle Kararı' AK Parti ve MHP'li Meclis Üyelerinin oylarıyla kabul edilirken, CHP ve İyi Parti Meclis Üyeleri ret oyu kullandı. 16.10.2020 tarihinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen, "Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan, kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir" deniliyor.



Tarım ve hayvancılığın korunması amacıyla çıkartılan kanun ile kırsal Mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki vatandaşların, Gelir Vergisi ve Emlak Vergisi ile Su Faturalarında indirime gidilirken, karar Muğla Büyükşehir Meclisinin alacağı karar sonrası yürürlüğe girecek.