* Elebaşının kalmış olduğu yer büyük binada. Büyük bina L şeklinde, bu binanın bir normal girişi bir de sadece Türkyolu'nun girebildiği garaj girişi vardır. Bu garajdan direkt amcamın odasının olduğu kata geçiş var. Amcam bu binanın en sonunda üst katta kalıyor.

MOLLALAR AMCAMIN YANINA TELEFONLA ÇIKAMAZ



* Elebaşının hizmetinde olan Mollalar her gün dönüşümlü olarak nöbet tutuyor. mcamın doktoru olan K.Ü.'nün kaldığı oda amcamın odası ile aynı katta. Amcam Fetullah Gülen'in hastanelik bir rahatsızlığı bulunduğunda kamp dışında yazıhanesi bulunan doktor Mahmut isminde bir şahıs vardı. Bu şahıs diğer hastane işleri hallederdi. Amcam Fetullah Gülen'in kalp rahatsızlığı nedeni ile 3 tane stent takılmıştı. Ayrıca şeker hastalığı ve eklem ağrılarından dolayı fizik tedavi görüyordu. Amcam Fetullah Gülen'in katında Mustafa Özcan'ın, O.Ş, medya sorumlusu Tarık, A.U, Barbaros Kocakurt, N.T ve K.Ü'nün odası bulunuyor. Alt katta bekar mollaların odaları var. Binanın iç güvenliğinde, güvenlik müdürü Ahmet isimli bir şahıs vardı. Ayrıca Amcam Fetullah Gülen'in yakın koruması olan ve kampta silahla gezen ve sohbetlerinde misafirlerin arasında bulunan Hakan isimli şahıs vardı. Ana bina girişinde X-RAY cihazları var. Buraya kesinlikle telefon giremezdi. Ayrıca mollalar veya istişare üyeleri amcamın olmuş olduğu kata telefon çıkaramazdı. Bu binanın teknik sorumlusu E.P'ydi. E.P binada meydana gelen arızaların giderilmesi, misafirlerin dijital kartları gibi konular ile ilgileniyordu" ifadelerini kullandı.