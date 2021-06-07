Son dakika... Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Türkiye'ye getirilen ve amcası terör örgütü FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen nedeniyle doğduğundan beri örgütte olduğunu söyleyen yeğen Selahaddin Gülen, teröristbaşının Pensilvanya'daki yaşamına ilişkin bilinmeyenleri anlattı.
SON DAKİKA: 222 İSMİ DEŞİFRE ETTİ
Örgütün üst düzey yöneticileri, istişare heyeti ve elebaşının Pensilvanya'daki kampında yaşayanlar dahil toplam 222 örgüt üyesini deşifre etti.
İtirafçı yeğen, Pensilvanya kampındaki 18 molla, istişare heyetindeki 12 kişi, ülke sorumluları ve aile imamı da dahil olmak üzere 222 kişi hakkında bildiklerini anlattı. ABD'de kendisi için birçok senatörle irtibata geçildiğini Kenya'dan Türkiye'ye iade edilmemesi için baskı kurulması istendiğini söyledi. Gülen, Amerika'da örgüt aleyhine yapılan tüm haber ve faaliyetlerde Fetullah Gülen'in, B.E'.ye konunun taraflarına sonuçlanması için talimat verdiğini ve B.E'nin senato üyeleri ile görüşerek olayları çözümlediğini aktardı.
Gülen, 15 Temmuz sürecinden sonra firar eden örgüt üyelerinin Amerika'da örgüt tarafından özel evlerde barındırıldığını ve işe yerleştirildiğini anlattı.
Selahaddin Gülen'in eşi Seniyye Gülen eşinin örgütle ilgisi olmadığını sadece soyadının Gülen olduğunu söylemiş FETÖ'cü hesaplar da bu tezi savunmuştu. Ancak Selahaddin Gülen FETÖ elebaşı ile akrabalığını da örgüt mensupluğunu da itiraf ederek birçok ismi deşifre etti
İtirafçı yeğen, Pensilvanya kampındaki 18 molla, istişare heyetindeki 12 kişi, ülke sorumluları ve aile imamı da dahil olmak üzere 222 kişi hakkında bildiklerini anlattı. ABD'de kendisi için birçok senatörle irtibata geçildiğini Kenya'dan Türkiye'ye iade edilmemesi için baskı kurulması istendiğini söyledi. Gülen, Amerika'da örgüt aleyhine yapılan tüm haber ve faaliyetlerde Fetullah Gülen'in, B.E'.ye konunun taraflarına sonuçlanması için talimat verdiğini ve B.E'nin senato üyeleri ile görüşerek olayları çözümlediğini aktardı. Gülen, 15 Temmuz sürecinden sonra firar eden örgüt üyelerinin Amerika'da örgüt tarafından özel evlerde barındırıldığını ve işe yerleştirildiğini anlattı.
ELEBAŞINI KALDIĞI YER
* Kampta ABD'de bulunan bir güvenlik şirketinin personeli vardı. Kampın dış güvenliğini bu firma sağlıyor. Bu Amerikan güvenlik şirketi, Cevdet Türkyolu tarafından ayarlandı. Kampın giriş kısmında misafirlerin arandığı ve kartların verildiği yerde örgüte gönül vermiş ve uzun zamandır elebaşının yanında yer alan Kadir ve Sadık görev yapardı. Randevusuz kesinlikle kimse gelemezdi. Bu randevuları Türkyolu ayarlıyordu. Türkyolu'nun yardımcılıklarını eski emniyet müdürü V.B. ve C.T yapıyordu. Amcamı ziyarete gelen herkes referans ile gelmek zorunda... Gelen misafirler eğer ki yatılı gelecekse bunların yerlerini de yine Türkyolu ayarlıyordu. Bu kalan misafirlerin odalarında bağış kutuları bulunurdu. Burada kalan kişiler bu kutulara para bırakarak örgüte bağışta bulunuyorlardı.
* Elebaşının kalmış olduğu yer büyük binada. Büyük bina L şeklinde, bu binanın bir normal girişi bir de sadece Türkyolu'nun girebildiği garaj girişi vardır. Bu garajdan direkt amcamın odasının olduğu kata geçiş var. Amcam bu binanın en sonunda üst katta kalıyor.
MOLLALAR AMCAMIN YANINA TELEFONLA ÇIKAMAZ
* Elebaşının hizmetinde olan Mollalar her gün dönüşümlü olarak nöbet tutuyor. mcamın doktoru olan K.Ü.'nün kaldığı oda amcamın odası ile aynı katta. Amcam Fetullah Gülen'in hastanelik bir rahatsızlığı bulunduğunda kamp dışında yazıhanesi bulunan doktor Mahmut isminde bir şahıs vardı. Bu şahıs diğer hastane işleri hallederdi. Amcam Fetullah Gülen'in kalp rahatsızlığı nedeni ile 3 tane stent takılmıştı. Ayrıca şeker hastalığı ve eklem ağrılarından dolayı fizik tedavi görüyordu. Amcam Fetullah Gülen'in katında Mustafa Özcan'ın, O.Ş, medya sorumlusu Tarık, A.U, Barbaros Kocakurt, N.T ve K.Ü'nün odası bulunuyor. Alt katta bekar mollaların odaları var. Binanın iç güvenliğinde, güvenlik müdürü Ahmet isimli bir şahıs vardı. Ayrıca Amcam Fetullah Gülen'in yakın koruması olan ve kampta silahla gezen ve sohbetlerinde misafirlerin arasında bulunan Hakan isimli şahıs vardı. Ana bina girişinde X-RAY cihazları var. Buraya kesinlikle telefon giremezdi. Ayrıca mollalar veya istişare üyeleri amcamın olmuş olduğu kata telefon çıkaramazdı. Bu binanın teknik sorumlusu E.P'ydi. E.P binada meydana gelen arızaların giderilmesi, misafirlerin dijital kartları gibi konular ile ilgileniyordu" ifadelerini kullandı.