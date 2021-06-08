Başkan Erdoğan ile Biden arasındaki kritik görüşme masaya yatırıldı! ABD'li siyasetçilerin PKK'ya desteğine dikkat çektiler

"BU TOPLANTI YOL HARİTASI ÇİZMELERİ İÇİN ALAN AÇABİLİR"

Ataman da söz konusu zirvenin, ABD-Türkiye ilişkilerinin düzeltilmesi için fırsat oluşturacağının altını çizerek "Bu toplantı Biden ve Erdoğan'a, ikili ilişkileri son 10 yılda girdiği türbülanstan kurtarma adına bir yol haritası çizmeleri için alan açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN BİRİ S-400'LER"

Türkiye ile ABD arasındaki en önemli konu başlıklarından birinin de S-400'ler olduğunu belirten Ataman, "Türkiye için S-400, iki taraf arasında artan tansiyonun bir sonucudur. Bu nedenle de güven oluşturucu önlemlere odaklanmalıyız. Bu toplantının teknik açılara mı yoksa siyasi boyuta mı odaklanacağını henüz bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.